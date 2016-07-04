Москва, 4 июля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Несмотря на то, что для кого-то заявление мэра Москвы о новом территориальном устройстве России прозвучало как сенсация, принципиально ничего нового ни для развития Москвы, ни, тем более, для развития России в этом заявлении нет, заявила ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

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«В принципе, Москва с ее городами-спутниками уже является агломерацией: транспортное сообщение между Москвой и городами Московской области, которые находятся не только на расстоянии 5−50 км от МКАД, но и даже 100 км от МКАД и более в последнее время заметно улучшилось и в скорости, и в качестве. И в этом заслуга не только властей столицы или области, но не в меньшей степени — федеральных структур, например, РЖД. Сейчас многие жители области, работающие в столице, имеют возможность добираться до работы гораздо быстрее, чем раньше, по железной дороге, а жители Новой Москвы — теперь и на метро», — пояснила Мильчакова.

«Логика московского мэра понятна: если в других регионах России так же улучшить транспортное сообщение, то подобные агломерации можно будет создавать и вне Москвы. Это положительно влияет и на развитие транспорта, и на создание новых рабочих мест. Однако развитие агломераций вне Москвы потребует значительного объема инвестиций в развитие транспортного сообщения, строительство и ремонт дорог, железнодорожного сообщения, строительства новых станций метро в городах-миллионниках. В России инвестиции в транспортную инфраструктуру в последние годы достигли 4% ВВП, однако, при огромных расстояниях между некоторыми населенными пунктами в нашей стране и плохом состоянии дорог во многих городах такого объема капвложений недостаточно», — отметила эксперт.

«В Москве ежегодно в поддержание транспортной инфраструктуры вкладывается около 10 млрд долларов, а в совершенствование транспортной инфраструктуры России в целом потребуется инвестировать, по разным оценкам, около 75−80 млрд долл. При росте цены нефти выше $55 за баррель и дальнейшем укреплении рубля, на наш взгляд, в первую очередь начнут восстанавливаться крупные инфраструктурные проекты. Создание крупных агломераций вне Москвы и Московской области — вопрос ближайшего будущего», — считает Мильчакова.

«В чем можно однозначно согласиться с Собяниным — это в том, что у агломераций и крупных городских образований есть куда больше перспектив, чем, например, в перепрофилировании убыточных маленьких моногородов. Проще присоединить некоторые моногорода к областному центру, чем перепрофилировать. Но для реализации такого проекта в масштабах страны нужно всего ничего — выйти из кризиса и добиться хотя бы предсказуемого курса рубля к мировым валютам», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве сейчас активно занимаются вопросами нового территориального устройства. На международном урбанистическом форуме в Москве мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что будущее России связано с развитием городских агломераций, подчеркнув, что они являются «драйвером развития гораздо большим, чем нефть и газ».

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