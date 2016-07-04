Ярославль, 4 июля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В Ярославле уничтожено почти 664 килограмма санкционных продуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Ярославской области.

Овощи и фрукты, запрещенные к ввозу на территорию РФ, были обнаружены в ходе совместных мероприятий ведомства с органами полиции, прокуратуры и ФМС. Правоохранители выявили на реализации в Ярославле томаты, свежие яблоки и шампиньоны из Польши, а также испанские нектарины.

Вся продукция была изъята и уничтожена: нелегальные овощи и фрукты раздавили и засыпали грунтом.