Абакан, 4 июля, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В Хакасии закрыли доступ в пещеры, где туристов напугали летучие мыши.

Alexas_Fotos Летучие мыши

Информация о случаях появления летучих мышей в местах массового пребывания людей в Хакасии прозвучала на пресс-конференции, посвященной обсуждению возможных природных и техногенных рисков, которым могут подвергнуться жители Красноярского края в июле.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС, спасатели предупредили красноярских туристов о том, что летучие мыши были замечены на территории Хакасии.

Как сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией, ЧП, связанное с летучими мышами, произошло в Хакасии этим летом: «В пещере спелеологи спугнули летучих мышей и после этого обращались к медикам».

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился к пресс-секретарю Государственного комитета по туризму Хакасии Сергею Пащенко.

«На самом деле говорить о том, что отдых в Хакасии опасен из-за летучих мышей, не совсем корректно. Речь идет об одном конкретном случае, и даже не столько об отдыхе в Хакасии, сколько о конкретном спуске в одну из пещер региона. Нам поступила информация от МЧС со ссылкой на одну из красноярских спелеогрупп, которая побывала в пещере «Ящик Пандоры» и в Археологической пещере. От них было две новости. Первая касалось того, что, по мнению группы, есть вероятность обрушения свода в этих пещерах. Второй момент — их напугали летучие мыши», — рассказал Пащенко.

«Мы связались с МЧС и с властями Ширинского района. Доступ в эти пещеры закрыли, — отметил собеседник ИА REGNUM. — При этом мы пока не можем подтвердить, есть ли реальная вероятность обрушения. Но сигнал от туристов был, и пока эту информацию не опровергли, доступ в эти две пещеры закрыт. Второе — информация о нападении на спелеотуристов летучих мышей. Сейчас нельзя утверждать, что летучие мыши на них именно напали, обстоятельства происшествия не до конца известны».

«В любых походах нужно строго соблюдать правила безопасности. Необходимо обращаться к инструкторам, у которых есть соответствующие документы, и обязательно регистрировать свою группу в МЧС независимо от того, как вы идете в поход, — самостоятельно или от туроператора», — подытожил Сергей Пащенко.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году Хакасию посетили более 500 тысяч туристов. По оценкам республиканских властей, туристский поток в республику «продолжает стабильно расти».