Лондон, 4 июля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Британский футбольный клуб «Лестер» проявляет интерес к нападающему сборной Уэльса Халу Робсону-Кану, сообщает Sky Sports.

Nick Хал Робсон-Кану

По словам самого 27-летнего футболиста, побороться за его трансфер хотят разные клубы, но он сам предпочел бы выступать в английской премьер-лиге.

Хал Робсон-Кану играл за «Рединг» с 2005 года. Поскольку ему не стали предлагать новый контракт, с 1 июля 2016 года нападающий получил статус свободного агента.

Интересоваться Халом Робсоном-Кану футбольные клубы начали после его гола в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2016 с командой Бельгии (3:1), который обеспечил валлийцам выход в полуфинал турнира.