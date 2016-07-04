Москва, 4 июля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении вырубки деревьев вокруг городов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 4 июля.

pixabay.com Зелёный пояс

Изменения коснулись закона «Об охране окружающей среды», Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и ряда других законов.

Таким образом, согласно закону, предусматривается создание лесопарковых зеленых поясов — «зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности». В документе отмечается, что в этот пояс могут включаться «территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему».

Решение о создании «зелёного пояса» принимается законодательным органом власти субъекта РФ, но лишь в том случае, если «пояс» создается на территории одного субъекта РФ. Для территорий нескольких субъектов решение принимает правительство РФ. Законом также предусматривается обязательное участие региональных общественных палат в процессе принятия соответствующего решения.

Предусматривается и наказание для нарушителей. Так, нарушение порядка проведения вырубок в «зеленом поясе» наказывается штрафом для граждан на сумму в 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф предусматривает сумму от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.