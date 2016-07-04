Новосибирск, 4 июля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области число выпускников школ, набравших 100 баллов по итогам ЕГЭ, увеличилось с 48 до 73 человек, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По словам министра образования науки и инновационной политики региона Сергея Нелюбова, в целом экзамены прошли в штатном режиме.

«По состоянию на 1 июля получены результаты ЕГЭ по всем основным дням проведения экзаменов, кроме физики и химии, а также экзаменам, проходившим в резервные дни. Имеющиеся результаты в целом можно считать стабильными. В 2016 году значительно увеличилось по сравнению с 2015 годом количество 100-балльников: по математике (профильный уровень) — с двух до 18, по истории — с одного до пяти и русскому языку — с 32 до 42. По сравнению с 2015 годом выпускники 2016 года улучшили средний балл по математике профильного уровня, истории, информатике», — отметил Нелюбов, тут же подчеркнув, что в ходе проведения экзаменов были удалены, без права пересдачи в 2016 году, 15 выпускников, большинство из них — за наличие мобильных телефонов и использование шпаргалок.

Стоит отметить, что в 2016 году в Новосибирской области для проведения ГИА-11 было организовано 108 пунктов проведения экзамена, из них 89 — для сдачи ЕГЭ. В 31 аудитории осуществлялась печать контрольно-измерительных материалов в присутствии участников ЕГЭ. В 84 пунктах экзаменационные работы участников ЕГЭ сразу сканировались в ППЭ после окончания экзамена и с помощью станции авторизации направлялись в Региональный центр обработки информации для последующей обработки.