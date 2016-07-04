Ярославль, 4 июля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. 3 июня в Ярославле обманутые дольщики провели акцию протеста. На площади Юности вырос палаточный городок из 80 палаток, каждая из которых символизировала конкретную квартиру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото Юрия Тимошина

Взрослые и дети расположились в синтетических палатках на 30-градусной жаре, под палящим солнцем, чтобы обратить внимание властей и правоохранительных органов на проблемы долевого строительства. Все участники акции протеста — дольщики ОАО «Ивановская домостроительная компания», входящего в состав СУ-155.

Компания возводила шесть домов во Фрунзенском районе Ярославля: на Тормозном шоссе и в микрорайоне Дядьково. На каждой палатке, установленной на площади Юности, был указан номер строения и номер квартиры — символ того, что получили люди, заплатив за благоустроенное жилье.

Накануне акции в правительстве Ярославской области прошла встреча с активом дольщиков. Чиновники уверяют: строительство домов будет завершено. На всех объектах ведутся работы, связанные с так называемым технологическим присоединением: идет строительство трансформаторных подстанций, проектируются работы по водоотведению. Также решаются вопросы, связанные с ресурсоснабжением. По словам заместителя председателя правительства Натальи Шапошниковой, в июле планируется сдать дом под литерой 3 по Тормозному шоссе. Еще два дома по Тормозному шоссе (литер 2 и 4) и три дома в районе Дядьково планируются к сдаче в октябре — декабре 2016 года.

Впрочем, эти сроки могут быть существенно сдвинуты, отмечает Наталья Шапошникова. Дело в том, что дома долгое время находились в недостроенном состоянии, и требуется заключение проектного института о фактическом состоянии конструктива и фундаментов зданий. Результаты экспертизы должны быть готовы в июле

«Если безопасность этих конструкций будет подтверждена, начнется переговорный процесс с банком об открытии финансирования стройки. Подрядчик к работе готов. Но, подчеркну, должна быть уверенность, что работы целесообразно продолжать с точки зрения безопасности», — заявила Наталья Шапошникова.

Между тем лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев отмечает, что банк, привлеченный к финансированию строительно-монтажных работ, на сегодняшний день фактически финансирует строительство не 6 домов, а лишь одного.

«Власти перед выборами надо показать, что она занимается проблемой обманутых дольщиков. Но при этом требования людей привлечь к диалогу губернатора области остаются без ответа. Вопросы решаются на уровне заместителя председателя правительства региона. При этом дольщиков отговаривают от дальнейших протестов: мол, банк обидится, Москва обидится», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Представители дольщиков подтверждают эту информацию и отмечают, что дом под литерой 3, на который банк выделяет финансирование, был готов на 95%. Оставалось в основном подключить его к энергоресурсам.

«На встрече, состоявшейся в правительстве в пятницу, застройщик дал официальный ответ, что финансирования нет, и когда будет — неизвестно. Банк ответ на этот вопрос пока тоже дать не может. Таким образом, остальные дома, которые стоят в графике на этот год, остаются в подвешенном состоянии. Наталья Шапошникова после встречи оставила нас у себя в кабинете, чтобы выяснить, с какой целью мы проводим акцию и чего хотим добиться, если, по сути, какие-то проплаты проходят.

Но это проплаты по подключению, а не по строительно-монтажным работам. Было видно, что для правительства проведение данной акции нежелательно. Но если ситуация за пару недель не изменится, мы будем предпринимать меры, которые позволят нам более громко заявить о себе», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM представитель дольщиков Андрей Смекалов.