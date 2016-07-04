Тель-Авив, Израиль, 4 июля, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан обвинил социальную сеть Facebook в саботаже работы полицейских этой страны.

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«Facebook в настоящее время саботирует — это должно быть известно — работу израильской полиции, так как когда полиция обращается к соцсети по поводу жителей Иудеи и Самарии, Facebook отказывается сотрудничать», — цитирует министра «МИР 24».

Эрдан считает, что руководство Facebook устанавливает очень высокие преграды для удаления подстрекательского контента и постов.

Министр внутренней безопасности отметил роль Facebook в «позитивной революции» в мире, но выразил сожаление, что после появления террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и развязанной ею волны террора соцсеть стала «монстром».

В связи с этим Эрдан призвал граждан Израиля завалить главу соцсети Марка Цукерберга требованиями мониторить платформу, которую он создал и на которой он зарабатывает финансовые средства.