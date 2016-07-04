Владикавказ, 4 июля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В РСО-Алания работа правоохранительных органов по борьбе с коррупцией организована не на должном уровне. Деятельность правоохранителей сегодня не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям и не отражает реальной картины состояния преступности в этой сфере. Как сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на совещании в прокуратуре республики.

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Предметом пристального обсуждения в надзорном ведомстве стало состояние работы силовых структур по борьбе с коррупционными преступлениями. К разговору были приглашены члены координационного совещания руководителей правоохранительных региона. Проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что в республике продолжают иметь место существенные недостатки, которые не позволяют в полной мере решать поставленные задачи.

Нарекания вызывают материалы о результатах доследственных проверок и оперативно-разыскной деятельности, направляемые в органы предварительного следствия. Как показывает практика и изучение материалов уголовных дел коррупционной направленности, в правоохранительных структурах региона имеют место несоблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства и необоснованное затягивание расследования.

В Северной Осетии правоохранители серьезно обеспокоены тем, что одной из основных проблем, возникающих у оперативных подразделений, остается невысокое доверие населения, в частности отсутствие заявителей по фактам вымогательства взяток, готовых к сотрудничеству и участию в оперативно-разыскных мероприятиях, направленных на документирование преступной деятельности и задержание с поличным.

Между тем за пять месяцев 2016 года в республике выявлено 14 коррупционных преступлений. Средний размер взятки составляет не более 20 тыс. рублей, а фигурантами дел в основном становятся сотрудники ГИБДД и муниципальные служащие. При этом в основном все преступления коррупционной направленности выявляются центральными аппаратами правоохранительных органов, а районные подразделения практически бездействуют, отмечают в прокуратуре Северной Осетии.

Напомним, что временно исполняющий обязанности главы республики Вячеслав Битаров недавно подверг критике работу по противодействию коррупции. Он потребовал от должностных лиц неформального подхода к вопросам борьбы с этим пороком общества. По словам руководителя РСО-Алания, работа в этом направлении не ведется на должном уровне. Об этом Битаров заявил на заседании возглавляемой им комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Северной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Следственным управлением СК России по РСО-Алания было возбуждено 200 уголовных дел коррупционной направленности. По информации ведомства, за указанные преступления привлечены к уголовной ответственности 53 человека. В минувшем году установленная сумма ущерба составила 74,3 млн рублей, из которых на стадии предварительного следствия возмещено 902 тыс. рублей и наложен арест на имущество на сумму 9,3 млн рублей. Никто из коррупционеров не был приговорен к реальному сроку лишения свободы.