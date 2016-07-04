Москва, 4 июля, 2016, 11:51 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2016 года в России сократились продажи внедорожников Porsche, сообщает «Автостат».

MarleneBitzer Porsche

С января по май текущего года российские дилеры немецкой марки распродали 1441 автомобиль сегмента SUV. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным в России из кроссоверов и внедорожников Porsche остается модель Cayenne, на долю которой пришлось 959 единиц, из проданных за первые пять месяцев этого года автомобилей Porsche. Но и эта модель по сравнению с прошлым годом потеряла 15% продаж.

Показатели автосалонов Porsche за май текущего года свидетельствуют о 24% падения продаж по сравнению с этим же месяцем 2015-го года.