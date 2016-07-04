Брюссель, 4 июля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. НАТО на саммите в Варшаве, который пройдет 8−9 июля, может приять решение об увеличении военно-морской миссии альянса по борьбе с нелегальной миграцией, сообщает RT.

navy.mil Корабли НАТО

Уточняется, что в поддержку расширения миссии высказываются США, Великобритания и Германия.

Напомним, военно-морская группа НАТО дислоцирована в Эгейском море. Она состоит из греческих, турецких, немецких, польских, американских и британских судов. Их задача — собирать информацию о перевозчиках нелегальных мигрантов.

По данным приграничного агентства ЕС Frontex, на территорию стран Евросоюза в 2015 году прибыло 1,8 млн мигрантов.