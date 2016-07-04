Донецк, 4 июля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. 3 июля в Донбассе минометные бои шли на всех основных направлениях: Донецком, Луганском, Горловском и Мариупольском.

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Данную информацию 4 июля подтверждают источник ДАН в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР, а также пресс-центр штаба «АТО», передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по данным источника ДНР, прошлой ночью подразделения ВСУ выпустили по позициям армии ДНР более 200 мин калибрами 82 и 120 мм.

«В период с 22:00 до 02:40 украинская сторона вела обстрелы населенных пунктов Веселое, Спартак, Минеральное Ясиноватского района, поселков Трудовские и Старомихайловка на западе от Донецка, Докучаевска, Горловки и поселка Зайцево, шахт имени Гагарина и 6−7 и сел Ленинское, Октябрь, Саханка и Коминтерново Новоазовского района. По этим территориям было выпущено 219 мин калибрами 82 и 120 мм», — сказал ДАН собеседник.

При этом украинские силовики использовали ПТУРы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Источник сообщил, что в Горловке в результате ведения боевых действий мирная жительница получила ранение. «В результате обстрела окрестностей шахты имени Ю. Гагарина осколочные ранения получила женщина 1960 года рождения», — рассказал силовик.

Кроме того, за прошедшие сутки на Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала 14 фактов нарушения режима тишины со стороны подразделений ВСУ. В частности, под обстрел попали позиции НМ ЛНР в селах Санжаровка, Логвиново, Калиновка, Лозовое, Калиново. Сообщается, что украинские силовики применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, АГС, СПГ, стрелковое вооружение, БМП. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь 4 июля на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Олег Сушинский отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 61 раз нарушили режим прекращения огня.

«38 раз обстрелы зафиксированы на Донецком, 20 — на Мариупольском и три — на Луганском направлениях», — уточнил Сушинский. По его словам, на Донецком направлении под огонь из 122-мм артиллерии попали украинские опорные пункты в Песках и Зайцево. При этом в Авдеевке и Новгородском украинские силовики были обстреляны из 120-мм минометов. «Под обстрел из гранатометов попали наши позиции в Марьинке, Луганском, Песках и Троицком», — сказал представитель Киева.

Он сообщил, что на Мариупольском направлении наиболее «горячей точкой» было с. Широкино, где ВС ДНР применили 122-мм артиллерию, 120‑ и 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«Также из минометов 120-мм калибра враг стрелял по Водяному и Красногоровке», — рассказал майор.

Сушинский также проинформировал, что на Луганщине ВС ЛНР вели огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ в Новоалександровке и Новотошковском.

Ранее, 3 июля, замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские войска продолжают стягивать к линии разграничения военную технику и артиллерийские системы. В частности, в районе села Роты (15 км от фронта, Горловское направление) отмечено расположение восьми 122-мм САУ «Гвоздика»; у села Луганское (7,5 км от линии соприкосновения, Горловское направление) — семь буксируемых 122-мм гаубиц Д-30; у поселка Ласточкино (9 км от линии соприкосновения, на севере от Донецка) — две РСЗО «Град», три 152-мм САУ «Акация» и шесть танков, в районе поселка Северное (7 км от линии соприкосновения на севере от Донецка) — четыре 122-мм САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. На переговорах стороны конфликта согласовали начало процесса разведения сил и средств в районе н.п. Золотое и Петровское в июле.