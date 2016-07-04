Рига, 4 июля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Группа исследователей Факультета социальных наук Латвийского университета (ЛУ) под руководством профессора Жанеты Аузини, попытались создать портрет русскоязычной общины Латвии в свете новых геополитических угроз и представили свои выводы на Фестивале общения Lampa в Цесисе, сообщает Rus.delfi.lv.

Андрей Рябушкин. Семья купца в XVII веке. 1896

Одним из ключевых объектов исследования Societal Security стала система образования в русскоязычной среде. По мнению автора этой части научной работы Александры Вонды, система образования для нацменьшинств в Латвии и билингвальный подход работают как на включение школьников в жизнь латвийского общества (помогают изучить латышский язык и следовать традициям страны), так и на исключение из него, рождая отношение «МЫ против НИХ».

Исследователи выявили две тенденции: в Земгале и Курземе (регионы Латвии) школьники чаще позиционируют себя как часть латвийского государства и называют себя «латвиец», а некоторые даже «балтиец». В Риге и Латгалии (восточный регион Латвии) ученики школ нацменьшинств зачастую представляются «русскими» и не хотят включаться в жизнь Латвии. Или же говорят, что сами-то они хотят, но латвийское общество их не принимает, называя «оккупантами» и «отверженными».

Напомним, Госслужба качества образования одной рижской школе уже отказала в аккредитации, на основании письма от Полиции безопасности. По мнению спецслужб и чиновников «нелояльность» представителей и учеников школы, заключается в регулярном посещении различных мероприятия в России — например, слет юных талантов организации «Русский мир», и участие в «Бессмертном полку» 9 мая в Риге.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис в связи с этим выразил намерение инициировать поправки к законам, которые позволили бы лучше контролировать нелояльные к Латвии школы и педагогов. «Нелояльный к Латвии учитель, целью которого является подрыв государства, в тот момент, когда инспектор находится в классе, преподнесет все как нужно. Но есть инструменты, позволяющие понять, как отличаются «фасад» и реальная ситуация в школе. Для этого понадобятся поправки», — заявил министр.