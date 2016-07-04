Майкоп, 4 июля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Республике Адыгея с первых дней июля выросли тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Так, вода подорожала на 4%, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказы, опубликованные на сайте управления государственного регулирования цен и тарифов республики. Если в первом квартале жители Майкопа платили за живительную влагу 14,86 рублей за кубический метр, то с 1 июля плата составит 15,45 рубля.

ru.torange.biz Коммунальные платежи

Стоимость 1 тыс. кубометров газа, поставляемого населению региона, ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп», выросла в начала июля на 2,6% до 5605,06 рубля за 1000 куб. метров. При этом в компании напомнили о необходимости оплаты текущего потребления и срочного погашения долгов за потребленный газ. До 10 июля 2016 года оплата будет приниматься по действующей цене — 5464,41 рублей за 1000 куб. метр газа. Если абоненты не представят показания счетчиков и не оплатят долги и текущее потребление газа до указанного срока, им придется платить уже по новым расценкам.

Самое большое подорожание в Адыгее произошло на теплоснабжение — 6,3% и электроэнергию — от 3,9 до 9,5%. В среднем по республике размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги увеличится на 3,9%, за исключением города Адыгейска.

«В соответствии с решением Совета народных депутатов, утвержденным главой республики, рост тарифов составит в среднем 13,5%. Вызвано это тем, что в Адыгейске на протяжении многих лет они были ниже, чем в республике, потому что в свое время было принято решение о снижении тарифов, и предприятия коммунального комплекса не имеют возможность при таких низких тарифах работать без убытков», — сообщил начальник управления государственного регулирования цен и тарифов Адыгеи Юрий Аутлев.