Москва, 4 июля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Рейс Москва — Владивосток был задержан на шесть часов из-за пассажирки, которая внезапно отказалась лететь и решила срочно оформить развод. Об том в своём Instagram сообщила владивостокская журналистка Елена Штейникова.

ed davad Посадка в самолет

«Одна девушка решила не лететь в приморский городок. Причём она передумала в момент взлёта», — написала журналистка.

Самолёт прибыл в аэропорт Владивостока не в 10:30 (3:30 мск) по местному времени, а в 16:10 (9:10 мск). Выяснилось, что рейс задержали во Внуково из-за одной пассажирки. Женщину уговаривали остаться на борту около часа, но она настояла на том, что ей срочно необходимо развестись.

«Она вышла и вслед за ней высадили 525 человек. По регламенту самолёт должен пройти ещё один досмотр», — сообщила Штейникова.