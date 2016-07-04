Грозный, 4 июля, 2016, 11:43 — ИА Регнум. В Чечне в скором времени появится еще один детский оздоровительный лагерь. В Шалинском районе 2 июля заложили капсулу под строительство лагеря «Горный ключ», сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

severinform.ru Детский лагерь

Место для будущего комплекса выбрано очень живописное — на берегу реки Хул-Хулау на окраине села Сержень-юрт. На торжественной церемонии закладки принял участие временно исполняющий обязанности главы республики. Как отметил Рамзан Кадыров, на месте нового лагеря когда-то была тренировочная база ваххабитов. А теперь будет построено оздоровительное учреждение, отвечающее самым высоким стандартам отдыха и оздоровления детей.

Специалисты считают, что чистый воздух и лес будут способствовать быстрой акклиматизации и восстановлению жизненных сил детей. Одновременно в лагере смогут пребывать до 350 человек в возрасте от шести до 15 лет.

Большое внимание при строительстве будет уделено экологичности проекта. Даже корпуса в шести двухэтажных домах будут выполнены из деревянного бруса. В лагерный комплекс также будут входить административное здание, медкорпус, мечеть, спортивный зал, открытый бассейн.

Для детей будут созданы все условия для занятия спортом и творчеством. На территории лагеря будут разбиты спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Предусмотрены амфитеатр под открытым небом, библиотека и компьютерный зал.

Как сообщало ИА REGNUM, первым круглогодичным детским оздоровительным учреждением на территории Чечни, которое будет открыто после окончания военных действий, стал детский лагерь в селении Сержень-Юрт Шалинского района. Его открытие было запланировано к началу летнего оздоровительного сезона.

На территории Чечни до начала военных действий функционировало 13 детских лагерей отдыха и оздоровления. В них отдыхали ребята не только из самой республики, но и из других субъектов России. В настоящее время все детские оздоровительные учреждения находятся в разрушенном состоянии. Как отметил исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров, перед властями региона стоит задача возродить детский отдых.