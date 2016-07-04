Вашингтон, 4 июля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Специалисты компании Google продолжают развивать проекты в сфере виртуальной реальности. В последней версии Chrome Dev популярного у пользователей мобильного браузера интегрирован VR-режим. Настройка позволит сделать VR-устройства совместимыми с VR-сайтами в стандарте WebVR, сообщает портал Road To VR.

bykst Виртуальная реальность

Как пояснил евангелист проекта Google Chromium Франсуа Бофор, настройка VR Shell, появившаяся в Chrome Dev, позволит обладателям Cardboard или готовых к Daydream устройств просматривать веб-страницы в режиме виртуальной реальности.

Такая функция, как поясняют разработчики, позволяет сделать любой сайт доступным для просмотра в режиме VR. Когда именно технология станет доступна массовому пользователю — неизвестно.

Однако в любом случае это произойдет лишь после выхода Google Daydream на основе VR-режима — не ранее осени этого года.