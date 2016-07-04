Ереван, 4 июля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Уже 11 день, как движение по единственно действующей автодороге, связывающей Грузию и Армению с Россией, отсутствует. 23 июня сели и половодье на реке Терек полностью размыли часть автодороги на грузинской стороне Дарьяльского ущелья у контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс». Восстановительные работы Дорожного департамента Грузии в самом разгаре, в разгаре и сезон экспорта армянской сельхозпродукции в страны Евразийского экономического союза и главным образом в Россию.

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Армянские транспортники не стали дожидаться восстановления так называемой Военно-Грузинской автодороги и в спешном порядке стали арендовать паромы на Черном море для переправки скоропортящихся грузов по маршруту Поти-Новороссийск и Батуми-Новороссийск.

По данным главы Союза товаропроизводителей Армении Вазгена Сафаряна, на момент разрушения дороги в пути в сторону России находилось порядка 10 тыс. тонн овощей и фруктов из Армении. Во его словам, в этом году экспорт сельхозпродукции из Армении в Россию существенно возрос. Если в 2015 году было экспортировано 76 тыс. тонн продукции, то в этом году ожидается рост в 2 раза.

Однако паромная переправа, организованная впопыхах в разгар сезона, когда грузы уже в пути, не может полностью снять проблему передвижения товаров в обе стороны. Многие нестыковки и несогласования даже без учета повышения цены доставки по морю, существенно ограничивают возможности экспорта. К тому же, экспедиторы отказываются переправлять иные, нескоропортящиеся грузы, отдавая приоритет свежим фруктам и овощам. Это существенно влияет на товарооборот Армении и России, который в текущем году стал активно наращивать темпы на фоне прошлогоднего спада.

Вероятно, по причине отсутствия сколь-нибудь доступного решения проблемы министр транспорта Армении Гагик Бегларян выдвинул эпатажную идею о возможности организации экспорта по территории Южной Осетии через Рокский тоннель под Кавказским хребтом. Что там идею — непосредственно приступили к переговорам. «Мы ведем переговоры с Грузией и Россией по вопросу открытия дороги через территорию Южной Осетии для армянских грузовых автомобилей хотя бы в таких чрезвычайных ситуациях. Ведутся переговоры, чтобы хотя бы временно эта дорога была доступна для армянских грузоперевозчиков. Но в данном случае от Армении мало чего зависит», — поспешил уточнить министр, оценив вероятность успешного исхода этих переговоров «50 на 50».

Видимо, Бегларян не проговорился, отметив, что переговоры ведутся именно с Грузией и Россией, поскольку пресс-секретарь президента ЮО Гана Яновская заявила, что к Цхинвалу никто с подобным вопросом не обращался.

В любом случае, это не первый и, думается, не последний случай попытки правительства Армении решения текущих задач по пути наибольшего сопротивления. До этого был проект строительства железной дороги Иран-Армения. Но если утопичность последнего была обусловлена финансово и технически, то текущая идея — политически.

Реальное решение хронической проблемы «Верхнего Ларса» заключается в государственном подходе в деле решения задачи регулярной и доступной паромной переправы по маршруту Поти-Новороссийск. Паромная переправа в случае ее организации в авральном режиме обходится дороже в расчете $1000−1500 на одну фуру. В случае же проработки и налаживания регулярного сообщения ее стоимость может существенно снизиться, а армянские экспедиторы и экспортеры получат возможность гарантированных путей поставок товаров между Арменией и Россией даже в проблемные зимние и весенние месяцы. К тому же, паром сокращает путь на 300 километров (хотя увеличивает время в пути), что также может положительно сказаться на организации перевозок. Собственно эта паромная переправа связывала Армению и Грузию с Россией в период с 2006 по 2011 гг., когда пропуск по «Верхнему Ларсу» и вовсе был перекрыт.

В отличие от Южной Осетии, паромная переправа по Черному морю сегодня является единственной альтернативой Военно-Грузинской дороге. Правительству Армении думать и работать надо именно в этом направлении, а не пытаться прыгнуть выше собственной головы.