Буэнос-Айрес, 4 июля, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси не вернется в национальную команду, сообщает испанское издание Sport.

Global Panorama Лионель Месси

Ранее издание La Nacion со ссылкой на бывшего партнера Месси по сборной сообщило, что Месси может продолжить играть за сборную Аргентину. Он, якобы, не ушел из нее, а только взял паузу.

Напомним, после поражения от сборной Чили в финале Кубка Америки 2016 года Месси объявил о завершении карьеры в национальной команде. По мнению других футболистов сборной, легендарный футболист погорячился со своим решением.