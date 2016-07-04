Переславль-Залесский, Ярославская область, 4 июля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области дорожные рабочие «заасфальтировали» целую аллею деревьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото «Независимая газета. Жизнь в Переславле»

Рабочие асфальтировали тротуар у школы и «Летнего сада» и положили асфальт впритык к стволам деревьев. В результате целая аллея — около 20 деревьев — оказалась под угрозой гибели.

Тревогу забили переславские экологи, и городские власти взяли ситуацию на контроль. По словам заместителя главы администрации города Переславля-Залесского Виктора Талалаева, дорожники обязательно освободят деревья из асфальтового плена. При этом претензии экологов, вынесенные в публичную плоскость, Виктор Талалаев считает искусственным раздуванием ситуации.

«Подрядчик готов все исправить. На объекте работала наша, местная организация, так что ситуация будет урегулирована. Участки вокруг деревьев приведут в должное состояние. Но удивительно: в органы местного самоуправления не поступало ни одного обращения по этому поводу. Ведь проблему можно было решить на местном уровне и в короткий срок — в рамках контроля за деятельностью подрядчика. Мы бы отреагировали сразу. А тут какой-то непонятный политический ход», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Виктор Талалаев.