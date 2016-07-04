Лондон, 4 июля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Голландский специалист Гус Хиддинк не планирует возвращаться на пост главного тренера сборной России, так как заинтересован в работе с командой Англии. Об этом сообщает The Times.

Ольга Степиньш Гус Хиддинк

По информации британской газеты, бывший наставник «Челси» уже отказался от предложения Российского футбольного союза (РФС), а также проигнорировал запросы из Китая и Саудовской Аравии.

В Футбольной ассоциации Англии не исключают, что в ближайшее время проведут переговоры с 69-летним Хиддинком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы-2016 во Франции. По итогам группового этапа подопечные Леонида Слуцкого с одним очком остались на последнем месте в группе В и покинули турнир.

После провала на Евро главный тренер сборной России покинул свой пост.

Читайте также: Сборная России проиграла Уэльсу и покидает Евро-2016