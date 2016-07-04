Москва, 4 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Известный певец Григорий Лепс исполнил перед российскими военными на сирийской авиабазе Хмеймим все свои хиты, сообщает ТРК «Звезда».

grigoryleps.ru Григорий Лепс

Артист перед началом концерта заявил, что он искренне рад возможности выступить перед российскими военными, выполняющими боевые задачи вдали от родины.

Певец выразил надежду на то, что среди российского военного контингента в Сирии потерь не будет и все военнослужащие благополучно вернутся домой.

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии перед российскими военнослужащими уже выступали Александр Розенбаум, Денис Майданов, Вика Цыганова, Сергей Безруков, Иосиф Кобзон, группа «Агата Кристи» и многие другие.

Кроме того, в культурно-досуговом центре базы регулярно выступают сирийские артисты.

Напомним, Воздушно-космические силы России продолжают боевую операцию на территории Сирии, направленную на уничтожение боевиков ИГ (запрещена в России) и незаконных вооруженных группировок.