Москва, 4 июля, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Стеклянная «кора», которой покроют сад на крыше строящегося здания филармонии в парке «Зарядье», успешно прошла испытания, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Специалисты проверили на прочность стекло и подтвердили безопасность материала. Под этим покрытием будет находиться смотровая площадка с видом на город.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Стеклянный купол над «Зарядьем» в Москве

«Получены экспериментальные данные по распределению среднего и пикового давления на нижние и верхние поверхности покрытия, а также расчёты по распределению осадков. В точках, где купол испытывает наибольшую нагрузку, будут сделаны дополнительные опоры. Однако общий вид и архитектурное решение конструкции останутся неизменными», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Также ученые измерили ветровые режимы и оценили комфортность пешеходных зон под куполом. Они пришли к выводу, что даже сильные порывы ветра не будут ощущаться в саду на крыше филармонии. И растениям, и посетителям сада будет комфортно в ненастную погоду.

«В основном такие конструкции используются при возведении стадионов, арен, аэропортов, но чтобы такой зависший в воздухе над зданием купол появился в парке — такого действительно никогда не было. Я думаю, что это инновационное сооружение станет хорошим примером создания общественных пространств в городах с неблагоприятным климатом», — отметил Кузнецов.

Добавим, «Зарядье» соединит все пешеходные и туристические маршруты центра — от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор. В парке создадут ландшафтные зоны с лесом, степью, тундрой, а также построят здания и инфраструктурные объекты, которые будут полностью вписаны в рельеф парка: ресторан с витражными стенами с видом на лес и пруды, ледяная пещера, где снег будет лежать даже летом, и ажурный мост над набережной Москвы-реки.

Напомним, новый парк откроется ко Дню города в сентябре 2017 года — в честь празднования 870-летия Москвы. Ожидается, что «Зарядье» смогут посещать 12 миллионов человек в год.