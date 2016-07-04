Пермь, 4 июля, 2016, 11:25 — ИА Регнум. С наступлением пожароопасного сезона в лесах Пермского края заработала инновационная система оптической локации дыма и автоматизированного обнаружения лесных пожаров. Она создана по заказу регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

pixabay.com Пожар в лесу

Система мониторинга способна автоматически обнаруживать пожар на ранней стадии, определять координаты и площадь пожара, автоматически оповещать о пожаре заинтересованные службы, определять ближайшие к очагу возгорания силы и средства пожаротушения. Кроме того, доступ к системе возможен с любого устройства, имеющего выход в интернет, без установки специального программного обеспечения.

Для мониторинга лесов в крае на антенно-мачтовых сооружениях установлены поворотные видеокамеры, обеспечивающие стопроцентный обзор опасных участков в режиме реального времени.

В настоящий момент в регионе действуют девять точек видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой: в Кизеловском, Красновишерском, Краснокамском, Кочевском, Осинском, Сивинском, Суксунском, Чайковском, Чусовском районах. При выборе размещения камеры учитывались координаты и высота вышек, степень пожароопасности участка, рельеф местности и визуальная прозрачность атмосферы. Все установленные камеры подключены в единую систему на основе телекоммуникационной инфраструктуры компании.

По итогам работы системы мониторинга в пожароопасный период 2016 года будет принято решение о дальнейшем расширении видеонаблюдения за лесами на территории Пермского края.

В пресс-службе краевого МЧС корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что с начала 2016 года зарегистрировано 30 природных пожаров на тушение привлекались силы Рослесхоза и других организаций.

Все пожары потушены в течение первых суток. Угрозы населенным пунктам не было. Причина пожаров — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

На сегодняшний день органами дознания ГПН ФПС Пермского края зарегистрировано 30 сообщений о преступлениях связанных с природными (лесными) пожарами, за аналогичный период 2015 года зарегистрировано 34 случая.

Вместе с тем, с начала 2016 года на территории края зарегистрировано 117 возгораний сухой травы, возбуждено 117 административных расследований, привлечено к административной ответственности 42 гражданина.