Берлин, 4 июля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Министр экономики и энергетики Германии, вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что поставки танков в Катар не соответствуют европейским принципам экспорта вооружений, пишет ежедневная немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Bundeswehr Танки бундесвера

Габриэль считает, что политика по снижению оружейного экспорта потерпела неудачу. В этой связи он упомянул договор на поставку танков в Катар. Отмечается, что этот договор заключался во время «чёрно-желтой» правящей коалиции объединения партий ХДС/ХСС и Свободной демократической партии Германии (СвДП), то есть в 2009—2013 годы.

«К сожалению, я не могу его отменить», — сказал он.

При этом министр отметил, что удалось существенно снизить экспорт стрелкового оружия. Сокращение экспорта автоматов и противотанковых гранатомётов достигло самого минимального за последние 15 лет уровня.

Габриэль пояснил, что увеличение экспорта вооружения связано с тем, что действует ряд контрактов, заключённых предыдущим правительством. Что касается поставки вооружения союзникам, например Великобритании, то это правильно, считает вице-канцлер.