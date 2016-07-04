Ставрополь, 4 июля, 2016, 11:23 — ИА Регнум.



Григорий Мясоедов. Косцы

В Ставропольском крае собрано 2,5 миллиона тонн зерна. Такие данные озвучил 4 июля 2016 года в Ставрополе первый вице-премьер региона Николай Великдань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Средняя урожайность составляет 42 центнера с гектара, что на 7 центнеров больше, чем на ту же дату в прошлом году.

Лидерами по урожайности являются Апанасенковский, Ипатовский, Кочубеевский, Нефтекумский, Новоалександровский, Новоселицкий районы.

Как прозвучало, на сегодняшний день убрано около 30% посевных площадей. Всего завершить уборку зерновых на Ставрополье планируют в течение трех недель.

Ранее региональные власти озвучивали прогнозы по урожаю 2016 года в объеме не менее 10 млн тонн зерна. Это почти на 2 млн больше, чем было собрано в минувшем году.

В минувшем году озимыми культурами было засеяно более двух млн гектаров площадей, из них 1,9 млн гектаров зерном.

Региональные власти также призвали сельхозпроизводителей усилить работу по учету выращенной продукции и заготовке кормов, сообщили ИА REGNUM в Минсельхозе региона.