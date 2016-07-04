Варшава, 4 июля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Польше фокусник в прямом эфире телеканала PNŚ проткнул руку ведущей гвоздем во время представления.

hsmedia.ru Фокусник

Инцидент произошел во время номера с бумажными пакетами, в одном из которых был спрятан гвоздь. Перемешав пакеты, он предложил ведущей Мажене Рогальской ударить по одному из пакетов рукой, заверив, что все будет хорошо.

Она ударила и проткнула ладонь насквозь. Ведущей пришлось обратиться за медицинской помощью.