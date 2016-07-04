В Польше фокусник случайно проткнул телеведущей ладонь
Варшава, 4 июля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Польше фокусник в прямом эфире телеканала PNŚ проткнул руку ведущей гвоздем во время представления.
hsmedia.ru
Фокусник
Инцидент произошел во время номера с бумажными пакетами, в одном из которых был спрятан гвоздь. Перемешав пакеты, он предложил ведущей Мажене Рогальской ударить по одному из пакетов рукой, заверив, что все будет хорошо.
Она ударила и проткнула ладонь насквозь. Ведущей пришлось обратиться за медицинской помощью.