Москва, 4 июля, 2016, 11:17 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Хватит ли денег?

Минфин и Минобороны разошлись в оценках расходов на государственную программу вооружения на период 2018—2025 годов (ГПВ-2025). В то время как министр финансов Антон Силуанов оценил объем финансирования не более чем в 12 трлн рублей, в Минобороны рассчитывают получить в два раза больше — около 24 трлн. Об этом 4 июля сообщает газета «КоммерсантЪ».

Вопрос финансирования ГПВ обсуждался 28 июня на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ под руководством Владимира Путина. Как стало известно от источников, близких к аппарату правительства и администрации президента, свои соображения по поводу объемов финансирования программы в 12 трлн рублей Антон Силуанов высказал во время закрытой части этого мероприятия.

Позиция Минфина вызвала острую дискуссию. Критически высказались в том числе министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер по ОПК Дмитрий Рогозин: по их мнению, для обеспечения национальной безопасности требуется вдвое больше. На это министр финансов ответил, что бюджет не рассчитан на столь стремительный рост расходов на оборону.

«Снять имеющиеся разногласия сразу не удалось, поэтому стороны будут готовить свои аргументы и объяснять позицию», — сообщил изданию знакомый с ситуацией федеральный чиновник.

ГПВ-2025 должна была вступить в силу уже в 2016 году, однако президент России Владимир Путин принял решение отложить ее реализацию на два года в связи с экономическими трудностями. Теперь государственная программа должна быть принята не позднее декабря 2017 года — до этого момента заинтересованные ведомства должны провести все необходимые консультации.

В настоящее время действует программа государственных вооружений на 2011—2020 гг, которая направлена на укрепление военно-морского флота, стратегических ядерных сил, создание вооружений, предназначенных для бесконтактных войн, а также повышение мобильности сил общего назначения.

Изначально программа оценивалась в 36 трлн рублей, однако впоследствии эта сумма была снижена до 23 трлн.

В открытой части заседания 28 июня президент призвал военно-промышленный комплекс и профильные ведомства поддерживать набранные темпы работы, а также более эффективно координировать свои действия.