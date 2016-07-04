Старица, Тверская область, 4 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. День памяти святителя Иова — первого патриарха Московского и всея Руси отметили в Тверской области, в Старицком Свято-Успенском монастыре, 2 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

Фото пресс-службы правительства Тверской области

В этом году праздник проходит под знаком 15-летия Фонда возрождения Свято-Успенского монастыря, благодаря которому обитель восстановлена в первозданном виде. В торжествах приняли участие исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя, председатель Счетной палаты Российской Федерации, член Совета Фонда Татьяна Голикова.

Патриарх Иов снискал горячую любовь народа своим благочестием и праведностью: в Смутное время святитель отказался присягнуть Лжедмитрию, был низложен и закончил свои дни в Старицком Свято-Успенском монастыре.

«Святейший патриарх Иов дал нам образец для подражания, как патриот, гражданин нашего Отечества. Он не только являл образ достойного пастыря, он пострадал, прежде всего, за твердое стояние на святом православии. Единство, согласие, сплоченность — к этому нас приглашает православная церковь, это же свидетельствовал патриарх Иов», — сказал, приветствуя гостей праздника, митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

«Земля тверская вынесла на себе очень многое. Она воспитала замечательных сыновей. Очень приятно, что 16 лет назад нам удалось прикоснуться к истории этой земли и начать большую работу по восстановлению ее жемчужины — Свято-Успенского монастыря. Мы не просто старались вкладывать сюда душу, мы старались, чтобы это все отражалось в душах тех людей, которые здесь живут, работают, которые сюда приезжают», — отметила Татьяна Голикова.

Старицкий монастырь и сам город являются живым учебником истории, уверен Игорь Руденя: «По нему можно наблюдать, как развивается общество, формируются ценности. И как иногда в погоне за мирскими ценностями приходят в запустение святые места, которые затем восстанавливаются и становятся примером сотрудничества церкви, мирской власти и жителей. Самое главное, мы видим здесь большое количество детей, молодежи. Когда есть детский смех, улыбка, это означает только одно — есть перспектива жизни».

Игорь Руденя сообщил, что правительство Тверской области планирует реализовывать программы по возрождению святых мест. В бюджете следующего года уже предусмотрен ряд мероприятий по восстановлению святынь.