Москва, 4 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями на северо-западе столицы. Посетитель тира пытался застрелиться, однако лишь ранил себя и сотрудника заведения, сообщает 4 июля М24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Москвы.

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Инцидент произошел утром в помещении тира на Волоколамском шоссе. Мужчина, взяв пистолет, направил оружие себе в грудь и попытался сделать выстрел. Заметивший это сотрудник тира попытался ему помешать, однако получил ранение в ногу. Оба пострадавших доставлены в больницу.

В подробностях ЧП разбираются сотрудники полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.