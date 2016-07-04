Пермь, 4 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. На внеочередной региональной конференции Пермского краевого комитета КПРФ сформирован партийный список кандидатов в Законодательное собрание края и выдвинуты 30 кандидатов-одномандатников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого комитета.

Цитата из к/ф «ДМБ». Реж. Роман Качанов. 2000. Россия Генералы, адмирал

В первую тройку единого списка вошли адмирал, председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Комоедов, первый секретарь комитета Пермского краевого отделения КПРФ Владимир Корсун и генерал-майор полиции в отставке Владимир Чулошников.

Кандидатами от партии из числа действующих депутатов Заксобрания также стали глава фракции КПРФ в парламенте Прикамья Ксения Айтакова, председатель колхоза (СПК) «На страже мира» Александр Драницын и ранее исключенный из партии Андрей Старков.

«Несмотря на то, что Андрей Старков был исключен из партии, мы учли его деятельность в интересах КПРФ. Надеемся, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным», — подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, что значительная часть выдвинутых кандидатов являются участниками проекта «Кандидат КПРФ». Этот конкурс, стартовавший в феврале, был направлен на привлечение новых заинтересованных лиц и обновление кадрового состава коммунистов. Участие в нем приняли более 400 человек.

Кроме этого, на состоявшейся конференции был утвержден проект предвыборной программы КПРФ. За основу взята федеральная программа «10 шагов к достойной жизни», в региональную часть вошли пункты по обеспечению безопасности, патриотическое воспитание, требование предоставления бесплатных услуг в здравоохранении, признанию «детей войны», возвращение прямых выборов глав муниципальных образований.

Напомним, 18 сентября 2016 года, в единый день голосования пермякам предстоит выбрать депутатов Государственной думы по партийным спискам и четырем одномандатным округам. Кроме этого, будут избираться депутаты Законодательного собрания Пермского края: 30 человек по одномандатным округам и 30 — по партийным спискам. В 26 муниципальных образованиях, включая города Пермь, Соликамск, Чусовой и Кудымкар, и сельских поселениях тоже будут выбирать местных депутатов. Общее количество избирателей Пермского края по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2 млн 78 тыс. 332 человека.