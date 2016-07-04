Ярославль, 4 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Партия «Родина» выдвинула в 194 округе Ярославской области председателя совета директоров холдинга «Агрострой», руководителя регионального исполкома партии Андрея Воробьева, в 195 округе — беспартийного депутата Ярославской областной думы Владимира Денисова.

По партийному списку Ярославскую область объединили в одну межрегиональную группу с Ивановской и Костромской областями. Список возглавил глава Костромского отделения партии, экс-депутат Государственной и Костромской областной думы бизнесмен Евгений Трепов. Вторую строчку списка занял Андрей Воробьев, третью — Владимир Денисов.

«Я считаю свои шансы, и шансы партии на этих выборах высокими. Мы выдвинули сильный список, сильных одномандатников. Теперь будем работать на победу», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Владимир Денисов.

Фактически ярославская «Родина» давно обозначила своих кандидатов в депутаты Госдумы. Андрей Воробьев еще в мае поздравлял с рекламных плакатов жителей 194 округа с Днем Победы, а о выдвижении Владимира Денисова в Госдуму в партии говорили еще в период избирательной гонки по выборам главы Рыбинска.

Также партия «Родина» пополнилась еще одним ярославским депутатом. Действующий депутат Госдумы от Ярославской области Маргарита Свергунова выдвинута от партии «Родина» по 117 одномандатному округу (Блашиха, Реутов, Мытищи) и возглавила подмосковную территориальную группу партийного списка. Этому предшествовал выход Маргариты Свергуновой из ЛДПР.

«Я покинула партию ЛДПР, в которой состояла 14 лет, потому что партия прогнила насквозь. Лидер партии считает, что депутат должен либо заниматься пропагандой, либо заниматься организационными вопросами в партии, либо спонсировать партию материально.

Я считаю, что депутат должен думать о людях, заниматься законотворческой деятельностью, работать в комитетах, в общем представлять интересы граждан в структурах власти. Раз в партии так не считают, то я не вижу своего политического будущего в ней», — заявила корреспонденту ИА REGNUM Маргарита Свергунова.

От «Партии Народной Свободы» в выборах депутатов Государственной Думы примут участие депутат Ярославской областной думы и депутат городского муниципалитета. «ПАРНАС» назвал своих кандидатов на съезде 2 июля.

Ярославскую области «ПАРНАСовцы» объединили в одну межрегиональную группу с Ивановской и Костромской областями. По ней выдвинут единственный кандидат — депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда. По 194 округу выдвинута кандидатура депутата муниципалитета Ярославля, соратника арестованного мэра города Евгения Урлашова Ярослава Юдина. Ярослав Юдин возглавляет в муниципалитете фракцию «Гражданская Платформа», единственным членом которой является он сам.

В муниципалитете Ярославля Юдин работает с 2004 года, трижды переизбравшись по одномандатному округу в порядке самовыдвижения. В 2007 году Ярослав Юдин уже принимал участие в выборах депутатов Государственной Думы России по ярославской региональной группе партийного списка партии «Союз Правых Сил».

«По списку на выборы иду я, по 194 округу — Ярослав Юдин, в 195 округе мы не выдвинули своего кандидата. По кандидатуре Ярослава Юдина есть некоторые технические вопросы, если мы их решим, то он сможет принять участие в выборах», — заявил Василий Цепенда.