Багдад, 4 июля, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Количество жертв теракта, сотрясшего 3 июля иракскую столицу, возросло до 213 человек, заявили официальные лица страны. Об этом сообщает France Press.

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В результате акта насилия, ответственность за который уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ), ранения также получили более 200 человек.

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади пообещал «наказать» причастных. Глава правительства страны также приказал исправить дефекты в системе обеспечения безопасности столицы, в частности, убрать с КПП поддельные детекторы взрывчатки, продавец которых находится в тюрьме Великобритании.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 3 июля в центре иракской столицы, возле места для моления мусульман-шиитов прогремел мощный взрыв. Террорист-смертник находился в автомобиле, начиненном взрывчаткой. В результате взрыва в ряде близлежащих строений начался пожар.