Калуга, 4 июля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Калугаэнерго подведены итоги работы по снижению коммерческих потерь электроэнергии за 5 месяцев 2016 года.

vestikavkaza.ru Воровство электроэнергии

Как сообщил 4 июля корреспонденту ИА REGNUM официальнвый представитель энергокомпании Алексей Писаревский, с января по май сотрудниками подразделений Калугаэнерго снято 256 505 показаний приборов учета потребителей. Для выявления фактов незаконного потребления электроэнергии проведено 519 рейдов. В ходе этих мероприятий составлено 393 акта. Выявленный объем электроэнергии, которой калужане пользовались незаконно, составил 3,8 млн. кВт⋅ч. или около 11 млн. рублей.

Так, более 2/3 нарушений приходится на безучетное потребление электроэнергии — 299 случаев за 5 месяцев 2016 года. Как правило, они выявляются в бытовом секторе: частных домовладениях. К примеру, 23 мая составлен акт на гражданку Б. из деревни Ивашево Ферзиковского района по факту безучетного потребления электроэнергии объемом более 16 тыс. кВт⋅ч. Факт значительного по объему безучетного потребления электроэнергии физическим лицом выявлен в поселке Товарково: 6 мая составлен акт, согласно которому объем незаконно потребленной электроэнергии составил более 149 тыс. кВт⋅ч, нарушитель — ООО «МПКХ Товарково».

Факты бездоговорного потребления электроэнергии хоть и более редки — за 5 месяцев 2016 года их выявлено 94 — но объемы здесь значительные. То есть потребитель в этом случае вообще не заключает договор энергоснабжения, а значит, незаконно потребляет не маленькую часть, минуя счетчик, а весь объем энергопотребления. Так, в Калуге составлен акт по факту бездоговорного потребления ООО СК «ЕвроСтрой» объемом 122,5 тыс. кВт⋅ч.

В Калугаэнерго подчеркивают: отвечать за незаконное потребление электроэнергии в конечном итоге придется в любом случае. Отдельные граждане придумывают разные хитроумные устройства, чтобы красть свет, но энергетики опережают народных «умельцев»

Между тем на территории России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. Увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии. Для физических лиц — с 1500—2000 руб. до 10 000—15 000 руб.; для должностных лиц — с 3000—4000 руб. до 30 000—80 000 руб.; для юридических лиц — с 30 000—40 000 руб. до 100 000—200 000 рублей.

Кроме того, выросли штрафы за нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. Штрафы для населения увеличились с 500—1000 руб. до 1000—2000 руб., для должностных лиц — с 1000—2000 руб. до 2000—4000 руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — с 1000—2000 руб. до 2000—4000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; для юридических лиц — с 10 000—20 000 руб. до 20 000—40 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. А в некоторых случаях за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность.