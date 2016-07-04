Сингапур, 4 июля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Банки Сингапура в ближайшее время могут разрешить своим клиентам переводить финансовые средства с помощью аккаунтов в социальных сетях.

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Как пишет газета Financial Times, при внутрибанковских переводах через систему FAST от пользователей потребуется ввести персональные ID из социальных сетей вместо номера счета.

Ожидается, что пилотный проект на территории Сингапура стартует в первой половине 2017 года.