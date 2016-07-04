Вашингтон, 4 июля, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер на 25-летний юбилей фильма «Терминатор 2: Судный день» разместил в своем Facebook архивную видеозапись со съемок фильма, набравшую за сутки более 3 млн просмотров.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». реж Джеймс Кэмерон.1991. США Арнольд Шварценеггер

Видеоролик снабжен комментарием Шварценеггера, содержащим благодарности всей съёмочной группе фильма. Актер отметил, что всегда будет гордиться этим фильмом и своим участием в его создании.

Напомним, серия фильмов «Терминатор» рассказывает о будущей войне компьютерной сети «Скайнет» и остатков человечества, переживших ядерную войну. Фильмы собрали в прокате более $1,4 млрд.

Всего выпущено пять фильмов франшизы: «Терминатор» (1984 год), «Терминатор 2: Судный день» (1991 год), «Терминатор 3: Восстание машин» (2003 год), «Терминатор: Да придет спаситель» (2009 год) и «Терминатор: Генезис» (2015 год).

Во всех фильмах, кроме «Да придет спаситель», главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер.