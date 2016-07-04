Челябинск, 4 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Средства федерального бюджета в объеме 91 млн рублей выделены правительством РФ на мероприятия по обеспечению занятости для сотрудников 11 промышленных предприятий Челябинской области. Деньги пойдут на переобучение и компенсацию временной занятости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Кроме перепрофилирования работников предприятий, бюджетные средства будут потрачены на трудоустройство 50 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Как отмечает начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов, выделенные средства помогут стабилизировать ситуацию и снизить социальную напряженность на региональном рынке труда. «Программа под выделенные средства предусматривает сдерживание роста численности увольняемых и безработных граждан, сохранение кадрового потенциала предприятий», — отметил глава регионального центра занятости населения.

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Как отмечается на сайте регионального Центра занятости населения, в 2015 году в программе участвовали четыре промышленных предприятия. Объем федеральных вливаний в прошлом году составил 25,3 млн рублей.

Всего Служба занятости Челябинской области в 2016 году получит 130 млн рублей. Из них 91 млн рублей — федеральные средства, а 39 млн — из областного бюджета.

Напомним, официальная цифра Челябинскстата по безработным на май 2016 года — около 130 тыс. человек, примерно 7,2% от общей численности трудоспособного населения Челябинской области. Как отмечают эксперты и региональные власти, проблема с занятостью напряженная. По поручению губернатора, в Челябинской области запущены программы ведётся работа по профилактике увольнений и снижения напряженности на рынке труда. Однако перелома в ситуации достигнуть не удается. Региональные власти намерены мотивировать высвобождающихся людей становится предпринимателями. Однако в сфере занятости в малом и среднем бизнесе ситуация с трудоустройством не менее критическая. Происходит уменьшение доли малых и средних компаний, в связи с чем сокращается персонал в этом сегменте занятости.

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Помимо высвобождения занятых в связи с кризисными явлениями в экономике эксперты отмечают нарастание возможности высвобождения в связи с модернизацией производств.

Так министр экономического развития и торговли Сергей Смольников на круглом столе в АиФ-Челябинск 24 июня 2016 года заявил об объективном процессе высвобождении сотрудников при роботизации промышленности, что в ближайшие годы скажется на рынке труда.

Отметим, в настоящее время на некоторых предприятиях региона сотрудники работают в режиме неполной занятости. Часть персонала отпущены в неоплаченные отпуска.