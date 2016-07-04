Париж, 4 июля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Гудни Йоханнессон, победивший на президентских выборах в Исландии, прокомментировал поражение сборной страны в четвертьфинале Евро-2016 на русском языке, сообщает «Чемпионат».

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По его словам, Исландия — большая страна. «Мы можем играть, как до этого, но не как сегодня», — сказал Йоханнессон. В должность он вступит 1 августа.

Напомним, Исландия покинула чемпионат Европы-2016, проиграв сборной Франции в матче ¼ финала со счетом 5:2. Франция вышла в полуфинал, где встретится с командой Германии.