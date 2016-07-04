Грозный, 4 июля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Более 260 семей погибших сотрудников правоохранительных органов, малоимущих граждан, детей-сирот получили новое жилье в канун праздника Ураза-байрам. Временно исполняющий обязанности главы республики Рамзан Кадыров провел ифтар (разговение) во Дворце моды «Grand Hall Firdaws» в Грозном.

becar.ru Многоэтажный дом

Во время ужина руководитель региона вручил ключи от новых квартир. Их получили 50 малоимущих семей. Еще 80 семей получили материальную помощь в размере 300 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе главы и правительства региона. Деньги на проведение большой благотворительной акции в преддверии праздника Ураза-байрам выделил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кроме того, 157 семей сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга, и три вдовы ветеранов Великой Отечественной войны получили сертификаты на улучшение жилищных условий, а 60 сирот — документы на квартиры. Рамзан Кадыров отметил: «Мы не можем вернуть им сыновей, супругов, отцов и матерей, но разделить с ними душевную боль — наша святая обязанность!».

По словам руководителя республики, руководство Чечни регулярно оказывает помощь семьям погибших при исполнении своего служебного долга сотрудников полиции. По этой программе улучшены жилищные условия более 900 семей. Сотни сотрудников полиции, получившие различные ранения, получили помощь на дорогостоящее лечение, решили свои транспортные проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года исполняющий обязанности главы республики Рамзан Кадыров вручил матерям и вдовам погибших полицейских государственные жилищные сертификаты. Среди обладателей квартир четыре вдовы погибших сотрудников правоохранительных органов Кулсум Тарамова, Хаминат Озниева, Тоита Бибулатова и Табарик Халкаева и мать сотрудника МВД Захра Никаева.

Год назад, в июле 2015 года, 113 сотрудникам правоохранительных органов Чечни, получившим ранения в борьбе с терроризмом, была оказана существенная помощь от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. 38 человек получили ключи от новых квартир, 12 человек стали обладателями машин. Также эти 50 человек поощрены денежными вознаграждениями по 500 тыс. рублей каждый. Остальные 63 человека получили по одному миллиону рублей.