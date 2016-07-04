Ярославль, 4 июля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Территориальную группу «Патриотов» по Ярославской области на осенних выборах возглавит председатель регионального отделения партии, депутат муниципалитета Ярославля Вера Никольская. С кандидатами в депутаты Государственной Думы 7 созыва партия определилась 1 июля на съезде в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Вера Никольская

Вторую строчку занял депутат муниципального совета Кузнечихинского поселения Ярославского района Иван Синицын, третьим номером стал депутат муниципального совета городского поселения Ростов Алексей Повасин, и замыкает список Переславский предприниматель Александр Казинец.

По 194 округу «Патриоты России» выдвинули Кузнечихинского депутата Ивана Синицына, а по 195 округу — ростовского депутата Алексея Повасина.

«Два одномандатника, и 4 человека партийный список. Все кроме Ивана Синицына члены партии, причем не первый год. Я думаю наша партия сможет преодолеть пятипроцентный барьер, но задача минимум — 3%», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM Вера Никольская.

Федеральный список «Патриотов» возглавил лидер партии, экс-депутат Госдумы Геннадий Семигин, за ним в списке значится заместитель председателя партии Надежда Корнеева, а третьим номером в списке является первый и единственный вице-президент России, экс-губернатор Курской области Александр Руцкой.