Пермь, 4 июля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Полиция Перми 30 июня предъявила обвинение в злоупотреблении полномочиями в сумме не менее 140 млн рублей бывшему заместителю председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Вадиму Манину. Накануне, 29 июня, он приехал в Пермь из Омска, был допрошен, задержан и под конвоем отправлен в изолятор временного содержания. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Вадима Манина обвиняют в совершении преступления предусмотренного часть 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября 2014 года «Экопромбанк» признан банкротом. Его обязательства оцениваются в 6,3 млрд руб., в том числе перед вкладчиками — в 3,7 млрд руб. Конкурсный управляющий Василий Столбов обратился за помощью в правоохранительные органы. Вадим Манин, который получал в пермском банке оклад в 200 тыс. руб., стал первым обвиняемым. Помимо причинения ущерба в размере не менее 140 млн руб. ему вменены нарушения прав вкладчиков и нормального функционирования банковской системы. Банкир вину не признал.

В пресс-службе краевого Управления МВД корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что объявленный ранее в федеральный розыск председатель «Экопромбанка» Андрей Туев, имеет недвижимость в Германии. Поэтому следствие намерено объявить экс-банкира в международный розыск и получить санкцию на заочный арест.