Абха, Саудовская Аравия, 4 июля, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Саудовская Аравия перехватила 4 июля баллистическую ракету, запущенную йеменскими повстанцами по городу Абха, расположенному на юге королевства, заявили в командовании коалиции во главе с Эр-Риядом. Об этом сообщает France Press.

US Navy Старт баллистической ракеты

«В ходе перехвата никто не пострадал», — говорится в заявлении коалиции, в котором указывается, что пусковая установка была также уничтожена.

Данный перехват стал четвертым с момента начала переговоров под эгидой ООН, проходящих в Кувейте.

Напомним, коалиция государств Персидского залива вмешалась в конфликт в Йемене 25 марта 2015 года на стороне свергнутого президента страны Абд-Раббу Мансура Хади. 27 июня противоборствующие стороны йеменского конфликта выразили намерение приостановить начавшиеся в апреле мирные переговоры в Кувейте.