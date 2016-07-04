Москва, 4 июля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В ходе торгов 4 июля биржевой курс российского рубля вырос к доллару США и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По состоянию на 10:35 мск доллар подешевел к рублю на 20,50 копейки и составил 63,5950 рубля. Евро упал на 29 копеек и составил 70,77 рубля.

Торги по доллару США проходили в диапазоне 63,52 рубля — 63,8475 рубля. По евро торги начались на отметке 70,83 рубля, в ходе торгов евро достигал минимальной отметки в 70,7275 рубля, максимальной — 71,0525 рубля.