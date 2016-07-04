Москва, 4 июля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Рейс из аэропорта «Внуково» во Владивосток вылетел с почти шестичасовой задержкой из-за того, что одной из пассажирок срочно захотелось развестись с супругом. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения пассажиров в социальных сетях.

desktopwallpapers.org.ua Небо покрытое облаками. След от самолета

«Одна девушка решила не лететь в приморский городок, — говорится в сообщении. — Причём она передумала в момент взлета».

Отмечается, что больше часа женщину уговаривали остаться в самолете, но пассажирка объявила, что ей необходимо покинуть воздушное судно, потому что она решила развестись.

«Она вышла, и вслед за ней высадили 525 человек…» — говорится в сообщении.

Отметим, что воздушное судно должно было прилететь во Владивосток в 10:30 по местному времени (03:30 мск), однако в справочной службе воздушной гавани сообщили, что прибытие самолета ожидается лишь в 16:10 (09:10 мск).

«Самолет опаздывает в связи с поздним вылетом с аэропорта «Внуково», — пояснили в пресс-службе владивостокского аэропорта.