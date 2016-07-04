Москва, 4 июля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. За экологией Москвы осуществляется недостаточный контроль, поэтому необходимо пересмотреть экологическое законодательство, заявил заместитель председателя научного совета РАН по проблемам экологии и чрезвычайным ситуациям, член совета центра экологической политики, почетный председатель московского общества защиты животных Алексей Яблоков, комментируя создание «горячей линии» по экомониторингу. По его словам, из-за нехватки сил и средств на предупреждение и борьбу с экологическими правонарушениями продолжает ухудшаться окружающая среда города.

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«Большая часть экологических правонарушений действительно не фиксируется нигде. Причем эта ситуация создана сознательно. Она возникла с 2000 года с ослаблением экологического законодательства. Удивляться тому, что большая часть не фиксируется — не надо. Люди перестали обращаться по этому поводу, потому что они видят, что их обращения не имеют никакого смысла. Ничего не решается», — отметил Яблоков.

Эколог добавил, что в связи с активным появлением массовых петиций в сети интернет, поток обращений на «горячие линии» в ведомства значительно ослаб. «Нам однозначно сказали, что если вас будет 100 тысяч, то мы вас будем слушать, а если 10 человек, то нет. На «горячие линии» обращаются те люди, которые мало знакомы с ситуацией. Это первый шаг. Заметили мусор на улице, загрязнение водоема и так далее. А как только люди начинают больше вдаваться в тему, то они либо организуют протестные группы, либо подписывают петиции», — пояснил он.

В свою очередь, председатель партии «Российская экологическая партия «Зелёные» Алексей Гусенков отметил важность создания «горячей линии». По его словам, не хватает отдельного специализированного экологического ведомства, в котором бы была единая схема работы. «Сводная информация по устранению экологических проблем и нарушений должна быть в одном месте, а не в разных», — подчеркнул он. Гусенков сообщил, что наиболее опасными формами экологических правонарушений в Москве является загрязнение воздуха предприятиями и автотранспортом, вырубка зеленых насаждений и сброс неочищенных стоков в водоемы.

Напомним, в Общественной палате РФ призывают жителей России сообщать об экологических правонарушениях на горячую линию «Экомониторинг». Как заявил председатель по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин, большое количество нарушений в области экологии не фиксируется. «Виновники остаются безнаказанными в связи с нехваткой штатных сотрудников экологических служб, а так же недостаточной мобильностью и оперативностью» — пояснил эколог.

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Ранее глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что в Москве в 2016 году примут экологическую стратегию до 2030 года. Среди основных задач Стратегии — снижения уровня загрязнения воздуха, повышения класса качества воды в городских водоемах и переход на экологичный вид транспорта.

Отметим, в столице неоднократно фиксируется превышение ПДК уровня сероводорода в атмосферном воздухе. Так, в ночь с 3 на 4 июля содержание вредного вещества зафиксировано на юго-востоке города.Подробнее:http://www.m24.ru/articles/109320?utm_source=CopyBuf