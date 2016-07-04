Санкт-Петербург, 4 июля, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Форвард Александр Кержаков может остаться в футбольном клубе «Зенит», сообщает «Спорт день за днем».

andrescarrasco.msp.pe Александр Кержаков

По неподтвержденной информации, руководство петербургского клуба предложит футболисту новый контракт. В пользу этой версии говорит отъезд форварда вместе с командой на сборы в Австрию, несмотря на то, что 30 июня его контракт с «Зенитом» истек.

Во второй половине прошедшего сезона Александр Кержаков выступал на правах аренды в составе «Цюриха» и забил семь голов в 19 матчах.

Однако ранее 33-летний футболист сообщал журналистам, что пока никто из руководства «Зенита» с ним не обсуждал вопрос продления контракта, а его тренировки на сборах без соглашения могут продолжаться до тех пор, пока его оттуда не выгонят.