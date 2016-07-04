Красногорск, 4 июля, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Московской области для фиксации нарушений со стороны водителей, выбрасывающих мусор из окон своих автомобилей во время движения или стоянки, планируют использовать камеры видеофиксации. Опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты полагают, что новшество может стать позитивным сигналом к улучшению ситуации с замусоренностью, та как в регионе сложилась почти критическая обстановка в сфере обращения с отходами,

Vyacheslav Mirov Видеофиксация

«Естественно, это — положительный факт, что объективно будут фиксироваться нарушения с точки зрения загрязнения придорожной полосы. Этот вопрос в Московской области уже достиг таких масштабов, что стал большой проблемой. Такой подход может действительно стабилизировать ситуацию», — поясняет научный руководитель Института экономики природопользования и экологической политики Высшей школы экономики Александр Багин.

Эксперт также отмечает, что ситуация в Московской области, с точки зрения обращения с отходами, близка к критической, поскольку полноценная система еще не налажена.

«Муниципалитеты просто не справляются в связи с недостаточным финансированием, хотя ответственность полностью возложена на них. Думаю, что поскольку речь идет о камерах, которые принадлежат ГИБДД, естественно, что в данном случае фиксация — их функция», — отметил он, подчеркнув что сумма штрафа должна быть существенной — не мене нескольких тысяч рублей.

Как корреспонденту ИА REGNUM, в свою очередь, сообщил руководитель юридического отдела Межрегионального общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметджанов, бороться с мусором, сложенным тоннами вдоль дорог необходимо сейчас, пока тонны мусора не заполонили все дороги области.

«Считаю, что необходимо бороться с этим мусором, который валяется по обочинам дорог. Регулярно наблюдаю целые залежи мусора. Получается, что всякие дачники перекладывают таким образом свою головную боль на всех остальных. Мы ездим по дороге, а вместо того, чтобы наблюдать зеленый газончик, смотрим на пакеты с мусором. Если с этим не бороться, придется старательно искать деньги, чтобы найти тех, кто бы собирал эти тонны мусора и увозил их», — заключил собеседник агентства, отметив, что борьба с правонарушениями — обязанность государства, однако не факт, что камеры являются собственность правоохранительных органов: «Сомневаюсь, что это должны делать именно сотрудники ГИБДД».

Напомним, по данным сетевого-издания «М24.ru», в Подмосковье создается новое программное обеспечение для системы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья, призванное начать штрафовать водителей, выбросивших мусор из машины во время остановки, парковки или на ходу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам министра экологии области Александра Когана, в 2016 году в Подмосковье появится территориальная схема обращения с отходами, которая будет рассчитана на 10 лет. В схеме будут указаны целевые показатели, а также объемы финансирования и порядок обращения с отходами.