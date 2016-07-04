Таллин, 4 июля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Правительство Эстонии решило выделить более 13 млн евро на расходы, связанные с приемом союзнических войск, в том числе и на строительство новых казарм. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 июля, сообщили в канцелярии правительства, отметив, что данное решение принято в преддверии саммита НАТО, который пройдет 8−9 июля в Варшаве (Польша) и на котором ожидается принятие решения об увеличении присутствия войск альянса в Польше и Прибалтике на постоянной основе.

Кукрыниксы. НАТО

«Поскольку увеличение присутствия союзников имеет с точки зрения безопасности Эстонии принципиальное значение, а задача правительства — создать для этого все необходимые условия, то принятие такого решения за неделю до саммита НАТО в Варшаве было очень важным», — заявил премьер-министр страны Таави Рыйвас.

Правительство пришло к единодушному мнению, что Эстония к приему батальона готова, и с этой целью первоначально будет инвестировано 11,57 млн евро в строительство двух новых казарм, которые должны быть готовы к осени 2017 года. Поскольку контингент союзнических войск в Эстонии значительно увеличится, а обязанностью Эстонии является защита персонала, техники и информации союзнических сил за пределами казарм в Тапа, то было решено выделить более 800 тысяч евро в течение года в распоряжение Министерства внутренних дел и Департамента полиции и погранохраны.

Напомним, военный бюджет Эстонии 2015 года составил более 400 млн евро — столько страна не тратила никогда. Но не только деньги Минобороны поступали на нужды военной машины страны. Источники поступлений были самыми разными. Так, 40 млн евро из резервного фонда правительства Эстонии пошли на оплату содержания в стране подразделений ВС США, 25 млн долларов выделили сами США на продолжение усиления аэродрома в Эмари, финансировались отдельные инфраструктурные проекты двойного назначения как министерством экономики и коммуникаций, так и напрямую из бюджета НАТО и еврофондов. Великобритания и НАТО продолжали оплачивать и поддерживать эстонских военных, получивших ранения и травмы в ходе международных миссий альянса.

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