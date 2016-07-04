Ярославль, 4 июля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. К строительству нового здания онкобольницы в Ярославле планируется приступить в 2017 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области. Проект уже получил одобрение Минздрава, Министерства экономического развития и заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец. Предполагается, что новое здание больницы будет завершено в 2019 году. Оно разместится рядом со старым корпусом онкобольницы. Планируется, что широкие диагностические возможности и современное оборудование для проведения операций позволит медучреждению принимать больных и из соседних регионов.

Общая стоимость проекта — около 3 млрд. рублей. Порядка 40 млн рублей на разработку проектно-сметной документации было выделено из областного бюджета. В настоящее время решается вопрос федерального софинансирования строительства.

«В Ярославской области очень высокий кадровый потенциал, традиционно сильна ярославская школа по лечению онкологических заболеваний, внедряется ранняя диагностика болезни, поэтому Министерством здравоохранения РФ этот проект был сразу же принципиально поддержан», — отметил первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

В настоящее время в Ярославской областной клинической онкологической больнице работают более 500 человек, в числе которых 120 врачей и 198 медицинских сестер. Почетное звание заслуженного врача Российской Федерации имеют 4 специалиста, знак «Отличник здравоохранения РФ» — 5, ученую степень — 14, высшую и первую квалификационные категории — 70.