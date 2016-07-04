Париж, 4 июля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Французские ученые из университета Лоррена сделали открытие при попытке ответить на вопрос о происхождении первичной воды во Вселенной, сообщает журнал Science Advances.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Земля и другие три планеты внутренней части Солнечной системы родились в ходе столкновений расплавленных и ледяных протопланетных тел. При зарождении Солнечной системы все запасы воды и льда на Земле и других трех планетах её внутренней части были испарены светом молодого Солнца.

Изучая состав комет и древних метеоритов, ученые пытаются ответить на вопросы происхождения первичной воды и пути её возникновения на Земле.

Четыре планеты Солнечной системы построены из астероидов-хондритов, в составе которых ученые выделяют хондрулы — микрокопические шарики из расплавленных металлов и пород, возникшие внутри астероидов-хондритов в первые эпохи жизни Солнечной системы.

В них были обнаружены крайне необычные минералы, которые раньше никогда не встречались в первичной материи Солнечной системы.

Такие минералы возникают при высоких температурах и давлениях и при наличии большого количества кислорода, содержание которого на девять порядков превышает его содержание в первичном газе и пыли Солнечной системы.

Кроме того, доли изотопов кислорода в хондрулах свидетельствуют об одном возможном варианте рождения хондритов — в результате мощных столкновений расплавленных и горячих каменистых протопланетных тел и ледяных астероидов, состоявших почти полностью из воды.

Исследователи пришли к выводу, что вся вода была израсходована на формирование подобных минералов и соединений, богатых кислородом. После этого Земле пришлось получать воду из внешнего космоса.